Na auto-ongeval van Miss België Chayenne Van Aarle: de gevaren van emotionele afleiding achter het stuur

"Voor mij was dit een grote levensles. Ik weet nu dat je in balans moet zijn als je in een auto stapt. Ik heb geleerd dat ik mezelf niet te veel druk mag opleggen en dat ik mensen die een negatieve invloed op mij hebben uit mijn leven moet bannen. Ik ben heel dankbaar hoe het afgelopen is."

Ze is niet bang om opnieuw achter het stuur te gaan zitten. "Ik heb al heel wat kilometers op de teller. Het gaat niet over het verkeer, maar over de mens. Als je in een auto stapt, weet je niet of je thuiskomt of niet. Er kan vanalles gebeuren. Je moet niet alleen opletten voor andere chauffeurs, maar ook voor jezelf en nadenken of je je wel goed in je vel voelt. Voor mij was het op dat moment even te veel."