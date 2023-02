Codebrekers kraken geheimen van verloren brieven van Maria I van Schotland (Mary, Queen of Scots)

"De ontdekking is een literaire en historische sensatie, ongelooflijk. Dit is de belangrijkste nieuwe vondst in verband met Maria I van Schotland in 100 jaar", zei hij. "Ik heb me altijd afgevraagd of de originelen van de Castelnau op een dag zouden kunnen opduiken, begraven in de Bibliothèque nationale de France of misschien ergens anders, niet geïdentificeerd vanwege de code. En nu is dat het geval."



Lasry en zijn mede-auteurs suggereren ook dat andere brieven in code van Maria waarvan geweten is dat ze bestaan hebben, nog steeds ontbreken. Een fysieke inspectie van documenten en ook online opzoekingen zijn nodig om die te ontdekken, zo zeggen ze.

Ze hopen ook dat de nieuwe studie tot verder onderzoek zal leiden.

"In onze studie bieden we enkel een eerste interpretatie en samenvattingen van de brieven. Een diepere analyse door geschiedkundigen zou kunnen leiden tot een beter begrip van de jaren in gevangenschap van Maria", zei Lasry. "Het zou mogelijk ook geweldig zijn om met geschiedkundigen samen te werken om een boek uit te geven van haar ontcijferde, vertaalde en geannoteerde brieven."

De studie van het team is gepubliceerd in Cryptologia. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Taylor & Francis.