Rega-instituut ziet in Leuvens rioolwater dat nieuwe coronagolf begonnen is: "Helemaal geen zorgen over maken"

"We meten de concentratie van het coronavirus in het rioolwater en we zien nu sinds begin februari opnieuw een heel sterke stijging", legt labmanager Elke Wollants uit. "Het is lastig om onze resultaten te vergelijken met die van de coronatesten, want weinig mensen laten zich nog bij de dokter testen. Maar vorige week was er nog een school in de buurt waar er 37 leerlingen die op één week tijd positief testten op corona. Het virus is dus fel aan het rondgaan. Doorgaans volgden onze resultaten ook altijd mooi de grafieken van de opnames in de ziekenhuizen. Gelukkig zijn de golven in de ziekenhuizen niet meer zo groot."