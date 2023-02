Intercultureel centrum De Centrale in Gent organiseert muzikaal benefiet voor slachtoffers van aardbeving

In Gent vindt zondag een groot muzikaal benefiet plaats na de aardbeving in Turkije en Syrië. De verschillende gemeenschappen slaan de handen in elkaar om in De Centrale een ingetogen evenement op poten te zetten. De bedoeling is dat muzikanten van allerlei origine muziek komen spelen. Er is ook een groot buffet met zelfgemaakte gerechten. De organisatoren hopen minstens 10.000 euro op te halen.