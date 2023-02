Denderleeuw kondigt acties aan nadat dieven toesloegen op het dorpsplein en in stationsbuurt 

De feiten gebeurden in de nacht van dinsdag op woensdag. Inbrekers sloegen toen toe in twee cafés op het Dorp in Denderleeuw. Hoe groot de buit daar was, is volgens de lokale politie nog niet duidelijk. Na hun inbraken op het dorpsplein trokken ze verder naar het Stationsplein. Daar probeerden ze binnen te breken in een café en een nachtwinkel ernaast. Ze slaagden er niet in binnen te geraken, maar richtten wel heel wat schade aan. De daders werden uiteindelijk opgemerkt, maar konden ontkomen.