Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan: "Wat we kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui"

"De nieuwe naam is er gekomen omdat het belangrijk is dat mensen zich iets aantrekken van de klimaatveranderingen", zegt het Vlaams Departement Omgeving, die de nieuwe naam vorige maand lanceerde. "We hebben allemaal een rol in deze maatschappelijke transitie. #iktrekhetmijaan plaatst op een veel bredere manier structurele klimaatacties in de kijker.

"Wat we kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken of de verwarming lager zetten."