Meer dan 17.100 mensen overleden na aardbeving in Turkije en Syrië, aantal gewonden loopt op tot meer dan 63.000

Vier dagen na de zware aardbeving blijft het dodentol in Turkije en Syrië alsmaar oplopen. In een mededeling van beide landen spreekt men over 14.014 doden in Turkije en 3.162 doden in buurland Syrië. In totaal zijn dus al 17.176 doden gevallen ten gevolge van de aardbeving, die een destructieve kracht had van 7.8. De Wereldgezondheidsorganisatie vreest dat er in totaal zeker 20.000 doden zijn gevallen.