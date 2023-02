Drugsdealer uit Halle krijgt 3 jaar cel na verkoop van fatale dosis speed

Een drugsdealer uit Halle die een fatale dosis speed verkocht aan een van zijn afnemers, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van 3 jaar. De man werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor de verkoop van drugs en stond op het moment van de feiten onder elektronisch toezicht in het kader van een ander drugsdossier.