Mogelijke subsidiefraude in gemeentebestuur Herent : "Eeklo en Aalter niet betrokken"

Eenzelfde verhaal horen we in Aalter bij waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V/N-VA) : "Herent kwam met het project naar ons. Het ging over mobiliteit en parkeren, en hoe we dat zouden kunnen monitoren. Het leek ons wel interessant. En als gemeentebestuur moet je open staan voor nieuwigheden. Er zijn dus enkele vergaderingen geweest, maar het project was nogal vaag. En nu vallen wij dus uit de lucht. Het is een koude douche. We zijn boos dat we in dit dossier genoemd worden. Hier kunnen we niet mee lachen."

Aalter heeft ondertussen een brief gekregen van Audit Vlaanderen. "Ze willen meer uitleg over de gepresteerde uren die Aalter zogenaamd zou hebben ingebracht voor de subsidie-aanvraag. Als we die cijfers zien, dan vallen we achterover. Dit is niet onze manier van werken. We hebben aan Audit Vlaanderen laten weten dat we volop willen meewerken aan het onderzoek."