Eerste Cambio-bestelwagen voor gebruikers in Deinze

Cambio is al sinds 2015 actief in Deinze. In 2022 steeg het aantal actieve gebruikers met 38 procent tegenover 2021. Er zijn 243 gebruikers, die vorig jaar allemaal samen zo’n 2700 ritten maakten met een deelauto. Er zijn momenteel 12 plaatsen waar je een Cambio-wagen kunt ontlenen in Deinze. Het is de bedoeling om later dit jaar zowel in het centrum als in de deelgemeenten extra deelauto’s aan te bieden.