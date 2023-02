Eerste - kleine -konvooi met hulpgoederen is aangekomen in Syrië, reddingsteams zijn teleurgesteld

Drie dagen na de verwoestende aardbeving is een eerste VN-konvooi met hulpgoederen aangekomen in het noordwesten van Syrië. Het is een klein konvooi - zes vrachtwagens - dat via Turkije de grens is overgereden in Bab al-Hawa. "De Witte Helmen hadden gehoopt op reddingsmaterieel, maar dat is er helaas niet bij."