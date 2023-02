Eerste vertoning documentaire over paralympiër Marieke Vervoort in thuisstad Diest

In de documentaire komen zowel haar successen, als haar dieptepunten aan bod. "Haar euthanasie was geen geheim, iedereen wist dat er uiteindelijk een einde aan ging komen, en dat voel je ook goed in de film", vertelt een bezoeker. "Wat mij vooral bijblijft, zijn haar prestaties en medailles op de Paralympische Spelen, en dat er bovendien ook veel blije en grappige stukken passeren in de documentaire. De film was pakkend, en ik was erg onder de indruk van hoe sterk ze in het leven stond."