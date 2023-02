Extremistische partijen worden geweerd uit Grieks parlement

Extreemrechts in Griekenland: van "Gouden Dageraad" tot "Nationale Partij-Grieken"

De "Gouden Dageraad" was een Griekse extremistische partij tot 2020. De partij had als doel alle immigranten, zowel legaal als illegaal, het land uit te zetten. Ook wilden ze gebieden, die tot het oude Griekenland behoorden, zoals de Turkse grootstad Istanbul, veroveren door middel van oorlog. In 2015 was de partij de derde grootste partij in Griekenland. De internationale en nationale verontwaardiging over de stemuitslag was groot. Er is toen een onderzoek naar de partij gestart.

5 jaar later, in 2020, werd de partij door de rechter bestempeld als criminele organisatie. Daardoor hield de partij op met bestaan. Enkele partijleden kregen ook een individuele straf. Ilias Kasidiaris, partijlid en woordvoerder van "Gouden Dageraad", kreeg een gevangenisstraf van 13 jaar. Hij werd, samen met andere leden, veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op een antifascistische rapper, het inzetten van knokploegen tegen migranten en poging tot moord op Egyptische vissers.

Ilias Kasidiaris richtte in diezelfde periode de Griekse partij "Nationale Partij-Grieken" op. Die partij is de facto een nakommeling van de "Gouden Dageraad".