Gent organiseert elke week twee uitvaarten voor mensen zonder nabestaanden of middelen

De vrijwilligers van Contactpunt Waardige Uitvaart staan een beetje te koukleumen in afwachting van de verstrooiingen. "We krijgen een 10-tal minuten per overledene. We lezen gedichten voor, soms komt er ook iemand muziek spelen of zingen. In enkele gevallen schrijven sociaal werkers of personeelsleden van het woonzorgcentrum een tekst. Het is de bedoeling om toch even stilte en bezinning te voorzien, een afscheid", zegt Els De Smet van het contactpunt. "We weten nooit op voorhand of er mensen zullen komen, soms is er helemaal niemand. De eenzame uitvaarten zijn de meest trieste."