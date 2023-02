Gevolgen voor Stad Diest ook twee maanden na hacking nog steeds voelbaar: "Kost ons honderdduizenden euro's"

De stad huurt experts in om de heropstart mee te begeleiden. "We willen zoveel mogelijk dat proberen te recupereren. Dat lukt stapje voor stapje. We hopen dat we de basisvoorzieningen snel opnieuw kunnen normaliseren. De kosten lopen nu al op tot in de honderdduizenden euro's. En de eindafrekening is nog niet gemaakt. We starten echt vanaf nul opnieuw op dus dat is een heel dure investering", aldus nog de burgemeester.