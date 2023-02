Hekken of muur aan buitengrens EU? "Lijkt mij debat gebaseerd op wanhoop en symboliek"

Volgens Knaus heeft die deal vrij goed gewerkt tot eind 2019, maar sinds 2020 neemt Turkije geen vluchtelingen meer terug en stuurt Griekenland vluchtelingen terug vóór die de kans krijgen aan wal te komen op de Griekse eilanden. "Vandaag zijn er zelfs minder mensen die oversteken - 18.000 vorig jaar - maar de manier waarop we hen tegenhouden, is in tegenspraak met de EU-regels en met het internationale vluchtelingenrecht", zegt Knaus in "Terzake".

Het moge duidelijk zijn: de EU blijft worstelen met de asiel- en migratieproblematiek. Daarom wordt er vandaag een extra top gehouden. Daar gaat het onder meer over een hekken of een muur aan de buitengrenzen om illegale migratie een halt toe te roepen. "Dit lijkt me vooral een debat gebaseerd op wanhoop en symboliek, in plaats van een poging te doen om een oplossing te vinden", aldus Knaus