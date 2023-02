Het Leen in Eeklo breidt uit dankzij 'verjaardagscadeau' van Gentse Floraliën

Provinciaal Domein Het Leen in Eeklo is dankzij de Gentse Floraliën een stukje groter geworden. Het provinciebestuur adopteerde 500 jonge bomen van hen. De bomen stonden vorig jaar tijdens de Floraliën op het middenplein van het Kuipke in Gent. Het nieuwe Floraliënbos is een verjaardagscadeau voor de vijftigste verjaardag van Het Leen, zo zegt de provincie.