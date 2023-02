Humanitair hulpkonvooi met graaf van Beervelde aangekomen in Oekraïne

De graaf beseft dat de situatie in het Oosten helemaal anders is. "Maar hier heb ik niet het gevoel dat we in gevaar zijn. En uiteraard zijn we niet zo dom om vanavond te kamperen naast een elektriciteitscentrale", grapt hij. "Het hotel waar we logeren is trouwens gekend om z’n comfortabele schuilkelder. Bovendien: president Zelensky is in Brussel vandaag, de kans op een Russische aanval is bij jullie misschien groter dan hier."