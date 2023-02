KRC Genk steunt Turkse en Syrische slachtoffers van aardbevingen

KRC Genk wil de Turkse en Syrische slachtoffers alle hulp bieden die ze nodig hebben. Ze willen ook de lokale gemeenschappen in Genk en bij uitbreiding in heel Limburg een hart onder de riem steken. "We zijn maandag langs alle Turkse moskeeën geweest in de stad om zo een goed beeld te krijgen van de noden van de bevolking ter plaatse", zegt Niel Janssen van KRC Genk. "De nood voor financiële middelen ligt op dit moment duidelijk hoger dan de nood aan goederen."