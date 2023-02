De vraag houdt de wetenschappelijke wereld al jaren bezig: kunnen dieren aardbevingen voorspellen?

Sommige mensen zijn ook gevoeliger voor die eerste trillingen dan andere, zegt Wils. "Er zijn verhalen van mensen die wakker worden, net voor een aardbeving. Ik heb zelfs een collega die in Alaska woont, die ook die eerste P-golven voelt. De mensen daar zijn dat meer gewoon, ze weten wat een aardbeving is. Ze zijn zich meer bewust van kleine verschillen. In België hebben we ook veel meer achtergrondtrillingen, van het verkeer bijvoorbeeld. In afgelegen gebieden is het makkelijker om kleinere bewegingen te registreren."