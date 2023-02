Leerlingen uit Poperinge riskeren factuur van 2.500 euro nadat ze brandweer bellen voor de grap

Vanmiddag rond 13.00 uur kreeg Brandweer Westhoek een oproep van twee jongeren die beweerden dat er een brand was in hun school in de Boeschepestraat in Poperinge. De brandweer rukte uit met een twintigtal manschappen, een commandowagen, een tankwagen, een ladderwagen en twee autopompen. Maar eenmaal ter plekke bleek er niks aan de hand.

De politie deed een onderzoek en kwam te weten dat het twee leerlingen waren van de scholengroep Bertinus Collectief die de hulpdiensten hadden gebeld, voor de grap. De twee jongeren of hun ouders zullen wellicht moeten opdraaien voor de kosten en die kunnen oplopen tot 2.500 euro.