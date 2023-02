Moskee in Aalst kan vijf dagelijkse gebeden opnieuw organiseren, want Raad van State heeft activiteitenverbod van burgemeester D'Haese deels opgeheven

"Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", gaat hij verder. "De bevoegde diensten hebben dus geprobeerd om, nadat alles al bepleit was, opnieuw een controle uit te voeren. En omdat het moskeebestuur er niet op inging, heeft het stadsbestuur bij de Raad van State geprobeerd om de debatten te heropenen. Dat allemaal binnen de 24 uur, terwijl de Raad van State zich aan het beraden was over de zaak. De Raad van State is er niet op ingegaan en heeft vandaag toch een beslissing gemaakt. En in dit geval een positieve beslissing voor ons", aldus Lahlali.