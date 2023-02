Natuur en Bos koopt 33 hectare grond in Lichtervelde voor nieuw bos

De gronden die het Agentschap Natuur en Bos heeft gekocht, waren eigendom van een landbouwer die overleden is. Sommigen hebben het er moeilijk mee dat landbouwgrond moet wijken voor een bos. Jeroen Denaeghel: "De gronden waren al niet meer in landbouwgebruik na het overlijden van de eigenaar. Bovendien liggen ze in niet-herbevestigd agrarisch gebied. Daardoor is het perfect mogelijk dat ze een groene bestemming krijgen. De gronden liggen ook tussen twee bestaande bossen. Dan is het logisch dat je voor een bosuitbreiding naar die plek kijkt. Het is dus niet zo dat we om het even waar een lap grond in landbouwgebied gekocht hebben om te bebossen. Het is een weloverwogen strategische keuze om precies daar een groter bos te creëren."