Het zette de wetenschap ertoe aan om de laatste decennia seismologie minder als het weerbericht te benaderen en eerder risico's op basis van statistische modellen in te schatten dan concrete data voor rampen te berekenen. Dat is min of meer ook de boodschap die Solar System Geometry Survey (SSGEOS), het onderzoekscentrum waarvoor Hoogerbeets werkt, donderdag de wereld in stuurde. Volgens de SSGEOS is het niet realistisch om plaats, datum en magnitude te kunnen voorspellen.