Gemeente Glabbeek krijgt kringwinkel

In een loods op het oude militaire domein langs de Steenbergestraat in Glabbeek komt er een Kringwinkel. Mensen kunnen er terecht om tweedehandskleding te kopen, spullen te laten herstellen en materialen te hergebruiken. Het autonoom gemeentebedrijf Glabbeek start binnenkort aan de renovatiewerken van de loods om tegen 2024 klaar te zijn. De kringloopwinkel zal deel uitmaken van Kringwinkel Hageland, die ook vestigingen heeft in Aarschot, Diest, Tienen en Tremelo.

Volgens burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) is de oude loods de ideale locatie. “De grote troeven van deze locatie voor een nieuwe Kringwinkel en materialenbank is dat er een ruime parking is en de loods vlak naast het gemeentelijk containerpark gelegen is.” In totaal zal de renovatie 120.000 euro kosten.