Noord-Korea houdt militaire parade met groots machtsvertoon (en met de dochter van Kim Jong-un)

Wat we weten over het privéleven van Kim Jong-un, weten we vooral via Zuid-Koreaanse analisten. Kim Jong-un zou in 2009 getrouwd zijn met Ri Sol-ju, een voormalige zangeres. Het koppel zou drie kinderen hebben, geboren in 2010, 2013 en 2017. Het oudste kind zou een zoon zijn, de twee anderen dochters. Noord-Korea heeft dat nooit bevestigd.



De kinderen van Kim Jong-un zijn al de vierde generatie van de Kim-familie die Noord-Korea sinds 1948 met ijzeren hand bestuurt. Kim Il-sung, de grootvader van Kim Jong-un, was de eerste leider. Hij werd in 1994 opgevolgd door Kim Jong-il. Na diens dood in 2011 kwam Kim Jong-un aan de macht.