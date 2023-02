Sociaal economische raad van Limburg heeft opmerkingen over nieuwe plannen voor Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren

In de plannen wordt de snelheid van 120 km/u richting Hasselt afgebouwd naar 90 km/u vanaf de N73 in Hechtel en 70 km/u vanaf Helchteren-Noord tot E314. Dat ziet de SERR anders. "Veiligheid staat natuurlijk op de eerste plaats, maar volgens ons is het haalbaar om op de dubbele rijstroken 120 km/u aan te houden", pleit Lodewyckx. "Op de enkele rijstroken kan er wel verlaagd worden naar 90 km/u. Zo wordt de reistijd aanzienlijk korter en daar streven we toch naar."