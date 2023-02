Ontbrekend stukje fietssnelweg tussen Avelgem en Kluisbergen is klaar

De IJzerwegbrug over de Schelde wacht al acht jaar op een aansluiting naar Kluisbergen. De werken zijn nu eindelijk afgerond. De fietsersbrug verbindt Avelgem met Orroir, een deelgemeente van Mont-de-l’Enclus. En nu is er ook aansluiting met Kluisbergen. Fietsers op de F45 moeten daardoor niet langer omrijden via het jaagpad langs de Schelde. Het traject dat ruim 300.000 euro kostte, is voor 90 procent gefinancierd met Europees geld.

Met dit stukje fietssnelweg, kan je vlotter van Kortrijk naar Gent fietsen: in West-Vlaanderen kan je over de spoorwegbedding tot Kortrijk rijden. Vanaf Kluisbergen kan je dan weer over Oudenaarde naar Gent rijden. Als de F45 helemaal klaar is, zal die beginnen in Marke langs het station van Kortrijk. Nadien volgt de fietssnelweg een oude spoorwegbedding tot in Avelgem. Ook tussen Kluisbergen en Oudenaarde volgt het traject een spoorwegbedding. De brug over de N60 in Leupegem zou voorzien zijn voor 2024.