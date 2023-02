Voka waarschuwt in open brief voor "naderend onheil" rond stikstofdossier: "Definitief kader nodig, anders lopen kosten op in miljarden"

In een open brief vraagt werkgeversorganisatie Voka aan de Vlaamse regering om werk te maken van een definitief kader rond het stikstofdossier. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) werkt aan een nieuwe versie van het stikstofplan nadat een eerste uitgave veel kritiek kreeg. "De houdbaarheidsdatum is verstreken. Zonder akkoord belanden we in een vergunningenstop die miljarden aan investeringen en economische groei zal kosten", klinkt het.