Katholieke middelbare scholen kunnen opnieuw meer kunst- en praktijkvakken geven in tweede en derde graad

"Wij maken als onderwijskoepel de keuze niet over hoe die uren in te vullen zijn", benadrukt Boeve. "Wij bieden scholen en leerkrachten informatie op basis waarvan ze die zelf kunnen vormgeven, uitgaande van hun eigen inzichten en pedagogische project. We willen heel duidelijk maken dat vrijheid van onderwijs ook de vrijheid van scholen en leerkrachten is om het onderwijs dat ze willen aanbieden aan hun leerlingen, maximaal af te stemmen op eigen inzichten en hun eigen pedagogische project. Ik ben zeer blij dat we daarin geslaagd zijn."