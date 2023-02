Overheid bestelt studie van bijna half miljoen euro over toekomst oud justitiepaleis in Gent

Het gebouw zal, los van de uitkomst van het plan, dienst blijven doen als rechtbank. Het Hof van Beroep houdt er nog zitting en dat zal in de toekomst ook het geval zijn. De overige rechtbanken zitten sinds 2007 in het nieuwe justitiepaleis. In het oude gebouw heeft de federale politie op dit moment ook een cellencomplex, ook dat blijft in de toekomst behouden. Volgens de Regie is een grondige renovatie er wel nodig om te voldoen aan de moderne normen.