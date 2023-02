Pianist Lukáš Vondráček, winnaar Koningin Elisabethwedstrijd, te gast in Flagey: "Die laatste week was een beloning"

Een historisch moment in de lente van 2016: Lukáš Vondráček die met het derde pianoconcerto van Sergej Rachmaninov "Rach 3" de Koningin Elisabethwedstrijd wint. Vondráček (36) speelt hetzelfde concerto op het vierdaagse festival Flagey Piano Days in Brussel. We vieren dit jaar namelijk de 150e verjaardag van Rachmaninov.

In Flagey wordt ook de film “The Chapel” van Dominique Deruddere getoond, die zich afspeelt in de Koningin Elisabeth Muziekkapel, de plek waar de 12 finalisten een week in afzondering doorbrengen om een volledig nieuw muziekstuk in te studeren. Zoals Lukáš Vondráček in 2016. De wereldberoemde pianist was samen met regisseur Dominique Deruddere te gast in "De afspraak".