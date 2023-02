Plannen voor de nieuwe sporthal in Achel voorgesteld, vooral bezorgdheid over geluidsoverlast en parking 

"Ik begrijp dat men bang is voor geluidsoverlast door de tennisterreinen", reageert de burgemeester. "Er liggen nu ook 4 tennisterreinen op diezelfde locatie, dus ze weten hoe het geluid is, maar ze maken zich zorgen hoe het gaat zijn met de nieuwe sporthal." Er is geen nieuw onderzoek gevoerd naar mogelijk geluidsoverlast, omdat de stad vindt een goede inschatting te kunnen maken met hoe het op dit moment is, aangezien de nieuwe sporthal op dezelfde locatie gebouwd zal worden.

"Er komen een 30-tal parkeerplaatsen extra bij", gaat Schuurmans verder. "Op de piekmomenten is dat niet voldoende, daarom hebben we een principieel akkoord dat we de nabijgelegen speelplaats mogen gebruiken. Daar kunnen 50 à 60 auto's parkeren en op het Michielsplein, dat ook dichtbij is, meer dan 120. Als auto's daar naartoe geleid worden, moet dit normaal lukken."

Over de speeltuinen die zullen verdwijnen, reageren heel wat inwoners teleurgesteld. "Die liggen rondom de huidige tennisterreinen en zullen verdwijnen doordat de nieuwe en grotere sporthal meer ruimte vraagt", zegt de burgemeester. "Op termijn willen wij terug verruimen en misschien bijkomende gronden verwerven voor nieuwe speeltuintjes. Maar er kan nog gespeeld worden op het beachvolleybal terrein." Verder zal er een stuk groen verdwijnen, maar komt er ook groen bij op andere plekken.