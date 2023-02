Politie Regio Turnhout waarschuwt na ongeval dat slepen van voertuigen correct moet gebeuren

Wanneer je een defect voertuig sleept, dan moet je je aan een aantal voorwaarden houden. In de wegcode staat duidelijk beschreven wat je precies moet doen, zegt Rudy Remijsen van politie regio Turnhout. "Wanneer een auto gesleept wordt dan mag dat met een touw of een stang. Als die koppeling tussen de twee voertuigen groter is dan 3 meter dan moet die duidelijk gesignaleerd worden. Een rode lap rond het touw of de stang is bijvoorbeeld al genoeg. Als het donker is, moet je een oranje licht gebruiken dat van opzij zichtbaar is." Je mag ook maximum 25 km/uur rijden tijdens het slepen.

Gisterenmiddag reed de bestuurder van een speedpedelec op de Gierlebaan in Kasterlee tegen het touw dat tussen een vrachtwagen en een bestelwagen gespannen was. De vrachtwagen was op dat moment links aan het afslaan op het kruispunt met Loozijde. De fietser belandde onder één van de voertuigen en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De man is ondertussen wel buiten levensgevaar, maar zijn toestand is nog kritiek.