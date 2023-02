Jonge bestuurder die 40 verkeersovertredingen pleegde op 8 maanden tijd aangehouden in Sint-Pieters-Leeuw

De politiezone Zennevallei heeft een bestuurder aangehouden die al enige tijd geseind stond. Voorbije woensdag werd de wagen, met buitenlandse nummerplaat, tegengehouden in Sint-Pieters-Leeuw. De bestuurder is een jongeman die sinds drie jaar is ingeschreven in België.

Op nog geen acht maanden tijd heeft de man al veertig verkeersovertredingen begaan. Bij het onderscheppen van de bestuurder zijn er meerdere politieploegen aan te pas gekomen, die de bestuurder konden identificeren met behulp van trajectcontroles. De jongeman mag zich aan een gepeperde rekening verwachten.