Professor Mattias Desmet verzet zich tegen beslissing UGent om zijn boek uit opleiding te halen

Mattias Desmet kwam in september vorig jaar in opspraak na een passage bij Alex Jones, een Youtube-fenomeen dat veroordeeld werd voor leugens over een schietpartij op de basisschool van het Amerikaanse Sandy Hook in 2012. Desmet vertelde vorig jaar in de show dat hij met eigen ogen had gezien hoe in België een openhartoperatie werd uitgevoerd onder hypnose en zonder verdoving. Later gaf hij toe dat hij had gelogen. Intussen startte de universiteit van Gent een onderzoek en besliste om een handboek van Desmet niet meer te gebruiken als lesmateriaal. De prof mag verder nog maar de helft van de hoorcolleges van het vak Cultuur- en Maatschappijkritiek geven en een collega-professor wordt de verantwoordelijke lesgever.