Provincie West-Vlaanderen keurt sloopvergunning goed voor oud zwembad van Oostende

Het vroegere zwembad van Oostende, langs de dijk, mag dan toch worden gesloopt. Dat heeft de Provincie West-Vlaanderen beslist. Actiegroep Dement is nochtans tegen. Volgens Dement is het oude zwembad een mooi voorbeeld van brutalisme, een soort architectuur waarin gewerkt wordt met grote blokken in ruw, onafgewerkt gewapend beton. Een ander voorbeeld van die stijl is de Sint-Ritakerk in Harelbeke. De actiegroep diende dan ook beroep in tegen de sloop.

Maar volgens het stadsbestuur van Oostende valt er niks meer aan te vangen met het oude gebouw. Het is in veel te slechte staat, onder meer door betonrot. De provincie gaat nu blijkbaar mee in die redenering. Ze voegt er aan toe dat wanneer het zwembad gesloopt zal zijn en er, zoals gepland, een park komt, er een veel beter zicht zal zijn op andere monumenten, zoals de Koninklijke Gaanderijen.