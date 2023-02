Rederij MSC vervangt pincodes door vingerafdrukscans bij containerophaling in Antwerpse haven in strijd tegen drugssmokkel

In de haven worden op dit moment nog pincodes gebruikt om de containerterminals binnen te geraken. Maar een pincode kan je heel eenvoudig doorgeven. Een digitale sleutel of token kan maar één persoon in zijn bezit hebben en gebruiken. Voor die sleutel wordt gebruik gemaakt blockchain-technologie ontwikkeld door de Antwerpse start-up T-Mining. Marc Beerlandt van MSC legt de technologie uit met deze vergelijking: "als ik naar jou een e-mail stuur, dan heb jij die gekregen, maar die zit ook nog in mijn computer. Een token die je doorgeeft zit niet meer in de computer van de verzender. Het is dus een eigendomsoverdracht".

Het nieuwe identificatiesysteem voor containerophaling wordt de komende tijd uitgerold bij MSC Belgium. Vanaf juni moeten alle containerophalingen in MPET-terminal gebeuren zonder pincode.