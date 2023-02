Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: hoe raak je na drie jaar uit de "friendzone"?

Of dit verhaal kan blijven duren, kan Rika Ponnet moeilijk inschatten, al vindt ze dat Philippe duidelijker zijn grenzen moet aangeven.“Ik ben er zeker van dat Philippe de hele tijd het initiatief neemt. Hij kan best het initiatief ook van haar kant laten komen, en kijken of er dan nog initiatief komt. Die kans is reëel, want zij is er uiteindelijk ook al drie jaar mee bezig.”

“Zij geniet blijkbaar wel van het feit dat hij haar graag wil. Al zie je in dit soort dynamieken eenzelfde patroon: wanneer degene die altijd aanklampte, zich uit de relatie terugtrekt, dan wordt degene die altijd aangeklampt werd zich ervan bewust dat de andere opeens niet meer beschikbaar is. De rollen kunnen dan omgekeerd worden. Maar een gevaar is dan dat je in een dynamiek van aantrekken-afstoten belandt. Dit blijft duren tot een van beiden ervoor kiest om de grens te trekken. De kruik gaat te water tot ze barst.”

