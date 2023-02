Risicowedstrijd KRC Genk tegen Antwerp: politie beveiligt wedstrijd met quads en drones

Als de supporters in de buurt van het stadion komen zondag, zullen ze niet naast de quads en de fietsbrigade van de politie kunnen kijken. “Die ploegen moeten de mensen wegwijs maken en correct informeren”, vertelt hoofdinspecteur Yves Bosmans. “Maar tijdens de wedstrijd zelf zijn we niet erg zichtbaar. Dat is een bewuste keuze”, benadrukt Bosmans. “Maar we zijn er wel als het nodig is. We zetten in op een goed onthaal, maar de interventiepolitie is er wel degelijk. Daarnaast zijn er ook agenten in burgerkledij aanwezig.”

De wedstrijd KRC Genk-Antwerp wordt zondag om 13.30 uur afgetrapt.