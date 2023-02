Bewoners van blauwe zones in Scherpenheuvel-Zichem krijgen binnenkort bewonerskaarten: "Niet meer nodig om parkeerschijf om de 2 uur aan te passen"

"Nu steeds meer mensen thuiswerken en hun auto dus vaker voor de deur geparkeerd staat, is het voor veel bewoners niet meer houdbaar om zonder bewonerskaarten te werken", vervolgt Bergmans. "Met een bewonerskaart hoeven inwoners van een blauwe zone geen parkeerschijf meer te leggen."

Het invoeren van de bewonerskaarten wordt binnenkort ter goedkeuring besproken op de gemeenteraad en wordt "zo snel mogelijk" ingevoerd, aldus Bergmans. In totaal komen er een 500-tal woningen verspreid over Zichem en Scherpenheuvel in aanmerking voor een bewonerskaart. In Zichem gaat het onder meer over de Markt en in Scherpenheuvel over de binnenstraatjes van de stad.