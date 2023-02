Spontane staking bij Pauwels Sauzen Oelegem voorbij: directie geeft beloofde loonsverhoging

Vanmiddag kregen de vakbonden te horen dat de arbeiders bij Pauwels Sauzen in Oelegem, deelgemeente van Ranst, het werk spontaan hebben neergelegd. Gisterenavond gebeurde dat ook al in de vestiging in Herent, in Vlaams-Brabant.

"De werknemers nemen het niet, dat de directie naar aanleiding van de indexering een beloofde loonsverhoging niet doorvoert", zegt Yvan De Jonge van de socialistische vakbond ABVV Horval. "Die konden ze krijgen na een positieve evaluatie. Vanaf deze maand zouden mensen die loonsverhoging krijgen. Maar de directie heeft nu gezegd dat ze eerst een studie willen doen, om na te gaan of de lonen hier toch niet hoger liggen dan elders in de sector. Dat is totaal onaanvaardbaar voor de mensen en ze hebben gelijk. Dit is eenzijdig beslist, zonder overleg. Een jaar geleden wist men al hoe hoog de indexering zou zijn. Toen hadden ze al overleg kunnen opstarten."