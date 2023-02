Sportvliegtuig van mensensmokkelaars geveild voor 160.000 euro

Het sportvliegtuig dat vorig jaar op de luchthaven van Wevelgem in beslag is genomen, is geveild voor 160.000 euro. Mensensmokkelaars gebruikten het vliegtuigje om mensen vanuit Turkije illegaal ons land binnen te brengen. Het is de eerste keer dat de overheidsdienst Financiën een in beslag genomen vliegtuig verkoopt.