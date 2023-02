Diest onderzoekt of metalband die komt optreden sympathie heeft voor neonazisme: "Indien ja, niet welkom in Diest"

"Klanten van het café hebben ons zelf op de hoogte gebracht over het concert", vertelt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). "De muziekgroep zou gelinkt worden aan het neonazisme. Onze politiediensten verzamelen nu samen met de dienst integrale veiligheid informatie over de band en de leadzanger. Zo zijn er foto's van de zanger op bijeenkomsten waar Hitlergroeten worden uitgebracht en de band staat in verschillende landen ook op de zwarte lijst." Een concert van Graveland in 2016 in Canada zou geannuleerd zijn na protest, hetzelfde zou ook gebeurd zijn in de Verenigde Staten en Duitsland.