Rechter stopt staking bij depot van Decathlon Willebroek 

Bij Decathlon in Willebroek is er woensdagavond een einde gekomen aan de staking in het depot. Dat heeft Decathlon via de rechter in kortgeding afgedwongen. De politie en een deurwaarder kwamen ter plaatse. Maandag brak er een staking uit omdat de werknemers misnoegd waren omdat ze geen bonus krijgen. Het winkelpersoneel van Decathlon had die wel gekregen.

Daarnaast zijn de vakbonden ook bezorgd over de toekomst van het depot. Matthieu Marin van BBTK: "Er wordt steeds meer gewerkt met tijdelijke contracten en de shiften voor de e-commerce worden ook gehalveerd. We maken ons hopelijk ongerust om niets. Maar de directie weigert om op een volwassen manier met de vakbondsafgevaardigden en het personeel te praten over de toekomst van het depot."

Decathlon meldt dat alle stakersposten zijn opgeruimd en dat alle vrachtwagens opnieuw kunnen uitrijden. "Het overgrote deel van de werknemers is de hele tijd aan het werk gebleven", klinkt het bij de sportketen. "Zo waren alle bestellingen klaar van zodra de staking afliep. De belevering van de winkels kan opnieuw normaal gebeuren."

Marin bevestigt dat de staking hoogstwaarschijnlijk nu afgelopen is. Hij benadrukt wel dat de uitspraak in kort geding geen betrekking heeft op het stakingsrecht, dat blijft absoluut. "Het gerechtelijk dwangbevel zal onze houding niet veranderen. We willen aan de inspecties, de politieke verantwoordelijken en de publieke opinie laten zich dat het zo niet verder kan", klinkt het ook. De vakbonden zullen dan ook overleggen welke de volgende stappen zijn.

Volgens Decathlon werken er 700 mensen in het depot in Willebroek. Vakbond BBTK spreekt -gezien de heisa rond tijdelijke contracten- van een 500 werknemers.