STVV gaat samen met supporters eigen canon maken

Op de supportersvergaderingen werden ook nog enkele ambities uitgesproken. Het is voor de Belgische profclubs verplicht om binnen de vijf jaar de schulden weg te werken, maar STVV wil dat sneller doen. “Onze CEO wil dat binnen de drie jaar al doen, en binnen die drie jaar ook onze status als stabiele eersteklasser behouden”, zegt Stas. “En daar mogen we heel blij mee zijn, want toen ik een kleine jongen was degradeerden we al eens naar tweede klasse om later terug te promoveren”, besluit hij.