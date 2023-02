Rihanna maakt na 7 jaar comeback tijdens Halftime Show van Super Bowl en dit mag je verwachten

Rihanna zou haar partner A$AP Rocky of Calvin Harris op het podium kunnen roepen. A$AP Rocky is te horen op de remix van publiekslieveling "Cockiness" en met Calvin Harris scoorde ze grote hits zoals "We found love" en "This is what you came for". Andere -misschien minder voor de hand liggende- namen die in de gespecialiseerde pers gesuggereerd worden zijn haar ex Drake en rapper Eminem. Ook Jay-Z springt mogelijk het podium op. Ze werkten al vaker samen ("Run this town", "Umbrella" en "Talk that talk"), hij is trouwens de eigenaar van Roc Nation, haar management en de officiële entertainment-partner van de National Football League.