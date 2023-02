Textielmachinebouwer Vandewiele uit Marke zamelt hulpgoederen in voor klanten in Turkije

De Turkse industriestad Gaziantep die zondagnacht zwaar getroffen raakte door de aardbeving, is het centrum voor tapijtweven in Turkije. Veel grote klanten van textielmachinebouwer Vandewiele laten hun tapijten er weven. "We horen van onze klanten dat machines die duizenden kilo's wegen stonden te dansen op de grond, dat alleen al kan je je moeilijk voorstellen", zegt Mario Vansuyt. Hij is marketing coördinator bij textielmachinebouwer Vandewiele in Marke, maar draait deze dagen overuren als coördinator van de hulpactie in Turkije.

Het bedrijf heeft haar 600 medewerkers gevraagd zoveel mogelijk dekens, warme kledij en slaapzakken te schenken voor de slachtoffers van de aardbeving. "De stem van de collega in Gaziantep stokte toen hij vertelde over de totale vernieling. Het is er bovendien ook nog eens ijskoud. Ondenkbaar." Vandewiele is ook op zoek naar droge voeding, zoals aardappelvlokken en babyvoeding. "Maar ook medicijnen en luiers zijn nodig in de streek. En ook geld is nodig, daarvoor openen we een rekening."