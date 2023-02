Tientallen mensen stappen naar advocaat omdat ze geflitst zijn in zone 30 in Beauvoorde

Meer dan 50 overtreders namen advocaat Thomas Bailleul onder de arm en vechten de GAS-boete aan. “In totaal gaat het al om 110 pv’s”, zegt Bailleul. “Er zijn zelfs mensen bij die op dat traject al tien keer betrapt werden en daarvoor telkens een boete zouden moeten betalen. We hopen dat die tien boetes minstens kunnen samengevoegd worden tot één. Bijna niemand was op de hoogte dat de trajectcontrole plots actief was. Er werd te weinig gewaarschuwd. Wij vinden dat de stad de bewoners beter had moeten inlichten. Bovendien heeft de burgemeester in een recent interview aangegeven dat er een testfase zou zijn waarbij er geen boetes zouden worden uitgedeeld. Dat gebeurde niet. We vragen ons dus af of de procedure juist werd toegepast.”