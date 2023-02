Spoedarts met B-FAST in Turkije: "Locatie gevonden voor veldhospitaal, maar nog uitzoeken of er water en elektriciteit is"

Ondertussen is duidelijk dat het team zal trekken naar de havenstad Iskenderun, in de provincie Hatay. Het is een van de zwaarst getroffen steden in het rampgebied. "In de stad zijn normaal gezien een drietal ziekenhuizen, maar geen enkel ervan is functioneel op dit moment", zegt Van Berlaer in "De ochtend" op Radio 1. "Dat is begrijpelijk, want het ziekenhuispersoneel is ofwel zelf op zoek naar familie en kennissen, of moet zichzelf in veiligheid brengen."